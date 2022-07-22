  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Haymana-Kulu kardeş oldu

Haymana ve Kulu Belediyeleri geçmişi birbirine bağlı, aralarında akrabalık-hısımlık ilişkileri olan iki komşu ilçe bu bağları imzaladıkları “Kardeş Kent” protokolüyle resmiyete dökerek resmen “kardeş” oldu.
Haymana-Kulu kardeş oldu

Kulu Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen imza törenine Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’un yanı sıra her ilçe Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, her iki İlçenin AK Parti İlçe Başkanları ve muhtarları katıldı.

12-021.jpg

DAİM OLSUN 

İmza töreninden önce bir konuşma yapan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Haymana ve Kulu’nun zaten adı konmamış bir kardeş olduklarını belirterek “Müşterek alanlarımız var, bir düğün bir cenaze olsa oradan buraya ya da buradan oraya gidiyoruz. 4 tane köy Haymana’dan bize geçti. Dolayısıyla kardeşlik bağı zaten vardı. Bugün bunun burada tescilini yapacağız. Bizden sonra da, dünya durdukça Kulu ve Haymana’nın kardeşliği daim olsun.” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarımsal üretim için örnek bostan23 Temmuz 2022 Cumartesi 00:30
  • Öğrenci dostu Ankara23 Temmuz 2022 Cumartesi 00:04
  • Açık hava sinema günleri başladı22 Temmuz 2022 Cuma 03:37
  • Anız yakmak verimliliği düşürüyor22 Temmuz 2022 Cuma 03:35
  • Köylü pazarları açılıyor22 Temmuz 2022 Cuma 02:32
  • Lavantalara ziyaretçi akını22 Temmuz 2022 Cuma 02:22
  • Sebze Meyve Denetimi22 Temmuz 2022 Cuma 01:25
  • Köylerde incelemelerde bulundu22 Temmuz 2022 Cuma 01:13
  • Mamak Ayçiçekleriyle Renklendi22 Temmuz 2022 Cuma 00:45
  • Şimşek’ten sanayi esnafına ziyaret22 Temmuz 2022 Cuma 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti