Haymana-Kulu kardeş oldu

Haymana ve Kulu Belediyeleri geçmişi birbirine bağlı, aralarında akrabalık-hısımlık ilişkileri olan iki komşu ilçe bu bağları imzaladıkları “Kardeş Kent” protokolüyle resmiyete dökerek resmen “kardeş” oldu.

Kulu Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen imza törenine Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’un yanı sıra her ilçe Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, her iki İlçenin AK Parti İlçe Başkanları ve muhtarları katıldı.

DAİM OLSUN

İmza töreninden önce bir konuşma yapan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Haymana ve Kulu’nun zaten adı konmamış bir kardeş olduklarını belirterek “Müşterek alanlarımız var, bir düğün bir cenaze olsa oradan buraya ya da buradan oraya gidiyoruz. 4 tane köy Haymana’dan bize geçti. Dolayısıyla kardeşlik bağı zaten vardı. Bugün bunun burada tescilini yapacağız. Bizden sonra da, dünya durdukça Kulu ve Haymana’nın kardeşliği daim olsun.” diye konuştu.

