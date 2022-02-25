Haymana’da diksiyon ve bağlama kursları başlıyor

Haymana’da, spor kurslarının ardından; diksiyon ve bağlama kursları da başlıyor.

Haymana Belediyesi her yaştan ve her kesimden vatandaşlara yönelik açtığı kurslara yenilerini ekliyor. Spor kurslarının yoğun ilgi görmesinin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde diksiyon ve bağlama kursu açıldı. Belediye eğitmenleri tarafından verilecek kurslar, Halk Eğitim Merkeziyle işbirliği içinde yürütülecek.

Eğitimler Sertifikalı

Diksiyon, hitabet, etkili iletişim ve beden dili konularında 40 saat sürecek diksiyon eğitimi ve nota, solfej ve THM repertuarını kapsayacak bağlama kursu, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Diksiyon kursu Cimcime Sultan Termal Otel’de, otel ve hamam personeline verilen eğitimle başladı. İlk derse Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da katıldı. Doğru ve etkili iletişimin önemine değinen Turgut, hizmet sektöründe olan otel ve kaplıca personelinin bu eğitimlerden faydalanmasının ve kendini geliştirmesinin önemine değindi.

Halk Eğitim Merkeziyle koordineli yürütülecek eğitimler sonunda kursiyerlere Halk Eğitim Merkezinden onaylı sertifika da verilecek.

Turgut: “Kurs Sayımızı Arttıracağız”

Haymana Belediyesi olarak kültür ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verip kurs sayılarını arttıracaklarını ifade eden Başkan Turgut “Diksiyon kursuyla başladık. Neden diksiyon? Turizm bölgesiyiz. Personelimizin hitabetinin ve beden dilinin turistik bir ilçeye yakışır olması gerekir. Doğru ve etkili iletişim bu işin önemli bir parçası. Bu nedenle ilk olarak termal tesislerimizin personeliyle diksiyon eğitimine başladık. İş ya da gündelik hayatında etkili iletişim yöntemlerine hâkim olmak isteyen her vatandaşımıza bu eğitimler verilecek.

Ayrıca, yöresel kültürümüzü yaşatmak ve yaymak amacıyla bağlama kursumuzu da başlattık. Alanında uzman eğitmenimiz eşliğinde müzik çalışmalarımız yürütülecek. Kurslarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. Sayılarını arttıracağız. Planlanan kurslar arasında folklor kursu, çocuklarımız için gitar ve ukelele gibi çeşitli enstrüman kursları da açacağız. Kurslarımızın sonunda Halk Eğitim’den onaylı sertifika da vereceğiz. Bu noktada Halk Eğitim Merkezimize de destekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.