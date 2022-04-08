Haymana’da halk oyunu kursu açıldı

Yöresel kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarını sürdüren Haymana Belediyesi bu kapsamda Halk Oyunu kursu açtı.

Yöresel kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarını sürdüren Haymana Belediyesi bu kapsamda Halk Oyunu kursu açtı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilmeye başlanan kursa katılanlar Halk Eğitim Merkezi’nde, Haymana Belediyesi Kültür Merkezi’nde ve Çok Programlı Lise’de çalışmalarını sürdürecek.

İlk Halay Turgut’tan

Halk Eğitim Merkezinde Belediye personeline verilen ilk derse katılan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut kursiyerlerle halay çekti. Kültürel faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirten Turgut “Açtığımız kurslara bir yenisini daha ekledik. Haymanamız kültürel anlamda çeşitliliğe sahip önemli bir mozaik. Bu çeşitliliğin yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının öncelikli görevlerimizden olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halk oyunu kursumuzu açtık. Dileyen her vatandaşımız katılabilir. İnanıyorum ki bu kurslarda eğitim görmüş hemşehrilerimiz özel günlerde, festivallerde gösteriler sunacak. Bizler de gururla alkışlayacağız.” diye konuştu.

Halk oyunlarına başvurmak isteyen vatandaşlar Haymana Belediyesi ya da Halk Eğitim Merkezinden bilgi alıp, kayıt olabilir.