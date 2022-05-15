Haymana’da yeni bir çiçek türü keşfedildi

Haymana’nın Sındıran Mahallesinde sadece o yörede yetişen bir bitki türü keşfedildi. Koruma altına alınması gereken endemik bir tür olan çiçeğe “Haymana Zarif Akyıldızı” ismi verildi.

Bitkinin yetiştiği bölgede incelemelerde bulunan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Prof. Dr. Mecit Vural ve araştırmacı yazar Necati Yalçın bitkinin tanıtımı ve korunması için yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Prof. Dr. Vural “Korunması gereken nadir bir türe rastladık.”

Türkiye’nin korunması gereken nadir endemik türlerinden bir tanesine de Haymana Sındıran’da rastladıklarını belirten Prof. Dr. Mecit Vural “Burada keşfettiğimiz tür vahim kategorisinde ele aldığımız bir bitkidir. Yani eğer önlem almazsak, yörede bilgilendirme çalışmalarını eksik tutarsak yakın gelecekte yok olma ihtimali yüksek olan tür grubundadır. Bu bitki yörenin tanıtımına da katkı sağlayacaktır.” dedi.

Ayvazoğlu: “Bu bitki yöremizin tanıtımına katkı sağlayacak”

Ankara’da 400’e yakın endemik bitki türü içerisinde, gün yüzüne çıkmamış, yeni keşfedilmiş bir bitkiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu “Amacımız şu; sahip olduğumuz bu endemik bitkileri, önce kendimizin tanıması, insanımıza tanıtmak ve daha sonra da tüm dünyaya tanıtmak. Belediye Başkanımız Özdemir Turgut’a ve yöre halkına hassasiyetlerinden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Turgut: “Haymana marka bir değere daha kavuştu”

Haymana’nın mevcut tarihi kültürel değerlerinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen birçok coğrafi ve değeri olduğunu belirten Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut “Bu bitki de onlardan biri. Sadece Sındıran mahallemizde yetişiyor. Nadir bir tür. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz ve bilim insanlarımızla istişarelerde bulunduk. Öncelikle korunması sonrasında ise tanıtımı için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Tescil ve Coğrafi İşaret başvurularımızın ardından İlçemiz bir marka turizm değeri daha kazanmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Çiçeğe “Haymana Zarif Akyıldızı” adı verildi

Bitkinin yetiştiği bölgede yapılan incelemelerin ardından, Haymana’nın marka değerlerinden biri olmaya aday çiçek ile ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere hafta içinde Halk Eğitim Merkezinde Kaymakam Muhammed Gürbüz ve Belediye Başkan Yardımcısı Enver Yurtdaş’ın katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Toplantıya Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Aygül, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Rıza Doğru, çiçeğin yerini bulan Prof. Dr. Mecit Vural ve Araştırmacı Yazar Dr. Necati Yalçın, Filiz Gök de katıldı.

Toplantıda, yapılacak koruma planı, tanıtım ve eğitim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu, çiçeğin “Haymana Zarif Akyıldızı” adıyla tanıtılması kararlaştırıldı.