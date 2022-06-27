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Hayvan yetiştiricilerine destek

Gölbaşı Belediyesi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla ağıl ve hayvan barınaklarının ilaçlama uygulamasını Kurban Bayramı öncesi tamamladı.
Hayvan yetiştiricilerine destek

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in önderliğinde Kurban Bayramı öncesi başlatılan ilaçlama çalışmaları başarıyla tamamlandı. Gölbaşı’nda yaklaşık 1500 küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricisini desteklemek ve sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ilaçlama çalışmaları ile ağıl ve hayvan barınaklarının ilaçlanması uygulamasının bittiğini açıklayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bundan sonra da yapacakları uygulamalarla çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

GÖNLÜ RAHAT OLSUN

Hayvancılığın ve tarımın bu ülkenin başlıca geçim kaynaklarından olduğunun altını çizen Başkan Ramazan Şimşek “Bizler bu toprakların evlatları olarak tarıma ve hayvancılığına her daim en ön sıralarda yer veriyoruz. Mübarek Kurban Bayramı öncesi hem hayvan yetiştiricisi kardeşlerimizin hem de vatandaşlarımızın sağlık koşullarını iyileştirmek için üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Kimsenin bayramda aldığı kurbanın bulunduğu ortamla ilgili bir endişesi kalmasın istedik. Belediye ekiplerinin gözetiminde yaptığımız ilaçlama çalışmaları ile en uygun koşullar sağlandı, her bir vatandaşımızın gönlü rahat olsun” dedi.

 

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