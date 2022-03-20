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Hem Kızılırmak Havzası’nın hem de Karadeniz’in kirliliği azaltılacak

AB Katılım Programı Kapsamında Çankırı Atık Su Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Yapım İşi Projesi’nin saha gezileri ve resmi açılış toplantısı geçekleştirildi.
Hem Kızılırmak Havzası’nın hem de Karadeniz’in kirliliği azaltılacak

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ev sahipliğinde Sosyal Tesis ve Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen toplantıya AB Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Daire Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, AB Türkiye Sektör Yöneticisi Arif Karbak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Yatırımları Dairesi Başkanı IPA Direktörü İsmail Raci Bayer ve Bakanlığın diğer temsilcileri, müşavir firma yetkilileri, Atık Su Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı yapımı işi yüklenici firmaların temsilcileri ile Çankırı Belediyesi Proje Uygulama Birimi katıldı. 

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Projenin tamamlanması ile birlikte Çankırı’da atık suyun doğru ve etkin yönetilerek hem Kızılırmak Havzası’nın hem de Karadeniz’in kirlilik yükünün azaltılacağı vurgulandı. Proje kapsamında yapılacak yaklaşık 44 km kolektör hattı, 801 m yönlendirilebilir yatay delgi imalatı, yaklaşık 14 km ev bağlantıları ile 951 menhol imalatı çalışmalarının 24 ayda bitirileceği ifade edildi. Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili çalışmaların ise 30 ay içerisinde tamamlanacağı bildirildi. 

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