Her çocuğa sanat projesi başladı

Büyükşehir Belediyesi “Her Çocuğa Sanat” projesi kapsamında Başkentli çocukları müzikle tanıştırıyor. Proje kapsamında; uzman eğitmenler ile akademisyenler tarafından keman, çello ve koro olmak üzere müzik eğitimi alacak çocuklar ilk ders heyecanı yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tanıtımını yaptığı “Her Çocuğa Sanat” projesinde ilk ders zili çaldı. Ankara’nın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocukların müzikle tanıştığı proje kapsamında; Altındağ Gençlik Merkezi’nde uzman eğitmen ile akademisyenler tarafından 25’i keman, 25’i çello ve 50’si koro olmak üzere toplam 100 çocuğa sanat eğitimi verilmeye başlandı.

EĞİTİMLER BİR YIL SÜRECEK

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının Çocuk ve Sanatseverler Topluluğu’nun katkılarıyla hayata geçirdiği proje kapsamında müziğe ilgisi olan 100 çocuk, 1 yıl boyunca, haftada 3 gün ders alacak. Eğitimlerin sonunda çocuklar, sahneye çıkarak mini bir konser de verecek.

