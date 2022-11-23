  • BIST 4.854,16
  • Altın 1048.103
  • Dolar 18.6059
  • Euro 19.3745
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 9 °C
»

Her çocuğa sanat projesi başladı

Büyükşehir Belediyesi “Her Çocuğa Sanat” projesi kapsamında Başkentli çocukları müzikle tanıştırıyor. Proje kapsamında; uzman eğitmenler ile akademisyenler tarafından keman, çello ve koro olmak üzere müzik eğitimi alacak çocuklar ilk ders heyecanı yaşadı.
Her çocuğa sanat projesi başladı

Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tanıtımını yaptığı “Her Çocuğa Sanat” projesinde ilk ders zili çaldı. Ankara’nın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocukların müzikle tanıştığı proje kapsamında; Altındağ Gençlik Merkezi’nde uzman eğitmen ile akademisyenler tarafından 25’i keman, 25’i çello ve 50’si koro olmak üzere toplam 100 çocuğa sanat eğitimi verilmeye başlandı.

toy_5650.jpg

EĞİTİMLER BİR YIL SÜRECEK

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının Çocuk ve Sanatseverler Topluluğu’nun katkılarıyla hayata geçirdiği proje kapsamında müziğe ilgisi olan 100 çocuk, 1 yıl boyunca, haftada 3 gün ders alacak. Eğitimlerin sonunda çocuklar, sahneye çıkarak mini bir konser de verecek.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ilköğretim öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu hediye etti24 Kasım 2022 Perşembe 00:39
  • Keçiören'de Öğrenciler Aile Okulu’nda bilgilendirildi24 Kasım 2022 Perşembe 00:25
  • EMO 6 üniversiteden 47 öğrenciyi ağırladı24 Kasım 2022 Perşembe 00:21
  • Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir lisenin öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi24 Kasım 2022 Perşembe 00:10
  • Başkentteki halk otobüsçüleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiralanma talep etti23 Kasım 2022 Çarşamba 10:44
  • 2013 yılından beri ilk kez yenilenen EGO Genel Müdürlüğü’nün otobüs filosuna 394 otobüs daha katıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 03:06
  • Beypazarı Belediyesi şehit ailelerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi23 Kasım 2022 Çarşamba 03:04
  • Robot tasarlayan gençlerden Çubuk Belediyesi’ni ziyaret etti23 Kasım 2022 Çarşamba 02:01
  • Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki kırsal kesimlerde temizlik çalışması yapıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 01:55
  • Keçiören’de Osmanlı Mahallesi’ne yapılacak kreşin temeli atıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 01:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti