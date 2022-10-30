  • BIST 3.878,98
  • Altın 983.339
  • Dolar 18.5741
  • Euro 18.4754
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

‘Her Çocuğa Sanat’ projesiyle 100 çocuğa müzik eğitimi verilecek

Büyükşehir Belediyesinin, Çocuk Sanat Dostları Topluluğunun katkılarıyla gerçekleştirdiği ‘Her Çocuğa Sanat’ projesi kapsamında 25 çello, 25 keman ve 50 koro olmak üzere, 8 yaşında 100 çocuğa müzik eğitimi verilecek.
‘Her Çocuğa Sanat’ projesiyle 100 çocuğa müzik eğitimi verilecek

Çocuk Sanat Dostları Topluluğunun katkılarıyla Altındağ'da gerçekleştirilecek ‘Her Çocuğa Sanat’ projesi kapsamında, 100 çocuğa müzik eğitimi verilecek. 100 dezavantajlı çocuğu müzikle tanışacağı projenin tanıtımı Altındağ Gençlik Merkezi'nde yapıldı. 

1 YIL BOYUNCA HAFTADA 3 GÜN 

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, proje ile Ankara'nın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklara sanat eğitimi verileceğini söyledi. Proje kapsamında, seçilen 100 çocuğun, profesyonel eğitmen ve akademisyenlerden eğitim alacağını vurgulayan Yorgancılar, eğitimlerin bir yıl boyunca haftada 3 gün gerçekleştirileceğini bildirdi. 

25’İ ÇELLO 25’İ KEMAN VE 50’Sİ KORO EĞİTİMİ 

Çocuk Sanat Dostları Topluluğunun katkılarıyla hayata geçirilecek proje kapsamında, çocuklardan 25'inin çello, 25'inin keman ve 50'sinin koro eğitimi alacağını vurgulayan Yorgancılar, "Altındağ'dan keman ve çello sesleri yükselecek." dedi. 

ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILDI 

Devlet Opera ve Balesi Allegra Ensemble Grubunun da bir yaylı orkestra dinletisi sunduğu tanıtım toplantısında, çocuklara kemanları ve çelloları da ücretsiz olarak dağıtıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi Cumhuriyetin 99.yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara 99 Hediye veriyor29 Ekim 2022 Cumartesi 03:28
  • Başkentte “Kazak Ulusunun Öncü Aydını: Muhtar Avezov Konferansı” düzenlendi29 Ekim 2022 Cumartesi 03:26
  • Cumhuriyet Koşusunda ipi göğüsleyen öğrenciler madalya almaya hak kazandı29 Ekim 2022 Cumartesi 02:23
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın okurları için imzaladı29 Ekim 2022 Cumartesi 02:20
  • Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda ücretsiz stant tahsisi yapılıyor29 Ekim 2022 Cumartesi 02:17
  • Başkent Millet Bahçesi’nde Kıraç rüzgârı esecek29 Ekim 2022 Cumartesi 02:13
  • Dünya şampiyonu milli güreşçiler Kayaalp ve Akgül Kızılcahamam’ı ziyaret etti29 Ekim 2022 Cumartesi 02:07
  • Gölbaşı Belediyesi’nin Şanlıurfa gezisine 500 kişi katılacak29 Ekim 2022 Cumartesi 01:39
  • Hafız Hasan Akkuş Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu’nun açılışı yapıldı29 Ekim 2022 Cumartesi 01:04
  • Cumhuriyet Bayramı kutlamaları konserlerle devam edecek29 Ekim 2022 Cumartesi 00:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti