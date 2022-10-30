‘Her Çocuğa Sanat’ projesiyle 100 çocuğa müzik eğitimi verilecek

Büyükşehir Belediyesinin, Çocuk Sanat Dostları Topluluğunun katkılarıyla gerçekleştirdiği ‘Her Çocuğa Sanat’ projesi kapsamında 25 çello, 25 keman ve 50 koro olmak üzere, 8 yaşında 100 çocuğa müzik eğitimi verilecek.

Çocuk Sanat Dostları Topluluğunun katkılarıyla Altındağ'da gerçekleştirilecek ‘Her Çocuğa Sanat’ projesi kapsamında, 100 çocuğa müzik eğitimi verilecek. 100 dezavantajlı çocuğu müzikle tanışacağı projenin tanıtımı Altındağ Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

1 YIL BOYUNCA HAFTADA 3 GÜN

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, proje ile Ankara'nın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklara sanat eğitimi verileceğini söyledi. Proje kapsamında, seçilen 100 çocuğun, profesyonel eğitmen ve akademisyenlerden eğitim alacağını vurgulayan Yorgancılar, eğitimlerin bir yıl boyunca haftada 3 gün gerçekleştirileceğini bildirdi.

25’İ ÇELLO 25’İ KEMAN VE 50’Sİ KORO EĞİTİMİ

Çocuk Sanat Dostları Topluluğunun katkılarıyla hayata geçirilecek proje kapsamında, çocuklardan 25'inin çello, 25'inin keman ve 50'sinin koro eğitimi alacağını vurgulayan Yorgancılar, "Altındağ'dan keman ve çello sesleri yükselecek." dedi.

ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILDI

Devlet Opera ve Balesi Allegra Ensemble Grubunun da bir yaylı orkestra dinletisi sunduğu tanıtım toplantısında, çocuklara kemanları ve çelloları da ücretsiz olarak dağıtıldı.