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Herkes Kendi İşini Yapsın

Ankara Kalesi’nde çeyrek asırdır çuval satışı yapan esnaf Gökhan Sarıkan, “Önceden sadece bu işi biz yapardık. Şimdi hırdavatçılar da çuval satıyor. Bu da bizi zor duruma sokuyor. Herkes kendi işini yapmalı” dedi.
Herkes Kendi İşini Yapsın

Günlük hayatta birçok alanda kullandığımız çuvallar, kıyıda köşede kalsa da ekonomik olarak çok büyük bir pazar oluşturuyor. Ankara Kalesi’nde çeyrek asırdır babadan kalma dükkânda çuval satışı yapan esnaf Gökhan Sarıkan, “Birçok insan farkında bile olamadan çuval kullanır ama bu çuvallar nerden gelir nasıl üretilir bilmez. 25 yıldır bu işi yapıyoruz neredeyse bütün sektörlere çuval tedariği yapıyoruz” dedi.

Bütün Sektörlere Satış Yapıyoruz

Esnaf Gökhan Sarıkan, “25 yıldır Ankara Kalesi’nde bu işi yapıyorum. Bu işi kimse bilmez ama farkında olmadan herkes bir şekilde içinde olur, hayatın her yerinde bir şekilde çuval kullanır. Ne kadar göz önünde olmasa da büyük bir sektördür. Bu sektörün ana merkezi genelde Gaziantep’tir. Bizim gibi ufak esnafta işin toptancılığını yapıyoruz. Bu çuvalları biz neredeyse bütün sektörlere satıyoruz. Genelde kırsal kesim ve paketleme yapan işletmeler alıyor. İşlerimiz maliyetler artsa da kötü diyemeyiz. Bu çuvalların fiyatının artmasının sebebi döviz kuru çünkü hammaddesi petrol olduğu için ithal ham madde ile üretiliyor” ifadelerini kullandı.

Herkes Kendi İşini Yapmalı

Sarıkan “Hem enflasyondan hem de mal sahiplerinin tutumlarından dolayı dükkân kiralarımız arttı. Enflasyon yüksek ama mal sahipleri de bunu fırsat bilip aşırı zam yapıyor. Ankara da bu işi yapan dört ya da beş kişi vardık. Şu an her mahalledeki hırdavatçılar çuval satıyor. İşle alakasız kişiler diyebileceğimiz mahallelerdeki hırdavatçılar çuval satmaya başladı. Bu sayı 7 bin esnafı buluyor. Bu durum işlerimizi etkiliyor tabi ki bana göre herkes kendi işini yapmalı” diyerek artan maliyetlerden ve herkesin bu sektörden para kazanmaya çalıştığına vurgu yaptı.

Faruk Gökyurt\ İlksayfa-

 

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