Herzog ziyareti protesto edildi

İsrail’in Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti AGD’li gençler tarafından protesto edildi.

Siyonist İsrail’in Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD)’li gençler, Herzog’un gelişi için Ankara protokol yolu direklerine asılan İsrail bayraklarını indirip, "Terörist İsrail'in Cumhurbaşkanın da, paçavrasının da Ülkemizde yeri yok" dedi.

SP Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt da Ulus Meydanı’nda yaptığı açıklamada “Katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değil” diye tepki gösterdi.

‘NE OLDU ONE MINUTE ÇIKIŞINIZA?’

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt tarafından okunan açıklamada, “Anormalliklerin normalleşme olarak takdim edilmesini reddediyoruz. Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır!” denilirken, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi'ndeki "one minute" (bir dakika) çıkışına da gönderme yapıldı. Saadet Partililer, Erdoğan’a "Ne oldu 'one minute' çıkışınıza?" diye sordu.

‘AKIL ALIR GİBİ DEĞİL’

“Bizler, sayın Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken; katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir!” diye konuşan Fatih Beyazıt, hükümete, “Bugün değişen nedir? Ne değişmiştir ki böyle bir davette bulunulmuştur? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm mü son buldu? Gazze’ye uygulanan abluka mı kalktı?” sorularını yönetti.

‘BUGÜN BAŞKA BİR UTANÇ VERİCİ ADIM ATTINIZ’

İsrail’in 'normalleşmesinin' mümkün olmadığını, Türkiye açısından İsrail ile normalleşmenin "Filistinlilere ihanet" olduğunu söyleyen Beyazıt, “Türkiye toprakları; işgal, sömürü ve tahakkümden kurtuluş topraklarıdır. Emperyalizme karşı kazandığımız Kurtuluş Savaşımız sonucunda bu topraklar bizlere vatan, tüm mazlum coğrafyalara ise umut ışığı olmuştur. "Gazi meclis" diye nitelendirdiğimiz Meclis’imiz, gazilik unvanını işgaller karşısında kazandığı zaferle almıştır. Siz, bir başka katil Şimon Peres'in gazi meclisimizde konuşturulduğu, alkışlandığı görüntüler birer utanç vesikası olarak arşivlerde ve hafızalarımızda dururken; bugün bir başka utanç verici adımı attınız! Bu aziz topraklar da bu milletin sinesi de hiçbir işgali ve işgalciyi kabul etmemektedir! Cumhurbaşkanı hangi toprakları yönettiğinin farkına varana kadar susmayacağız!” açıklamasında bulundu.

‘BUNUN BAŞKA HİÇBİR İZAHI OLAMAZ’

“Eğer İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa bilin ki, Filistinle anormalleşiyordur. İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa, Gazze’de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur. Bunun başka hiçbir izahı olamaz” diyen Beyazıt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a böyle bir adımı yakıştıramadıklarını, uyarılarının devam ettiğini ama iktidarın kulak vermediğini belirterek, “En azından şimdi bu hatadan dönülmeli; Herzog'un ziyareti sonlandırılmalı ve ülkemizden defolup gitmelidir” dedi.