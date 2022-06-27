Hilmi Yaman AHİD'in yeniden başkanı

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD)’nde 16 Olağan Genel Kurul yapıldı. AHİD Olağan Genel Kurulu, AHİD Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Saat 11:00’da başlayan genel kurulda mevcut başkan Hilmi Yaman yeniden başkan seçildi.

Divan başkanlığını Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner’in yaptığı genel kurula, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Hacı Turan, Nevzat Ceylan, Prof Dr Arife Polat Düzgün, CHP Ankara Milletvekillleri Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya, İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, dernek başkanları ve çok sayıda Ankaralı katıldı.

Genel kurul öncesi konuşmasını gerçekleştiren başkan Yaman, “Ankaralılara hizmet etmek ibadet etmektir” derken, “Biz Hacı Bayram Veli hazretlerinin torunlarıyız. Ankara’ya hizmet etmek bizim için şereftir. Ankaralılar Derneği’nde Genel Başkanlık görevine başladığımızdan beri yönetimlerimizle birlikte derneğimize bir ivme kazandırdık. AHİD Türkiye genelinde adından söz edilen bir dernek oldu. Ankaralılar ve ekibimizle birlikte çok güzel işler yaptık.” şeklinde konuştu.

ANKARA DİRİLİŞİN BAŞKENTİ OLMUŞTUR

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler “Aziz İstanbul’un fethinin manevi mimarı Hacı Bayram Veli’nin talebesi olan Akşamseddin hazretleri de Ankara’dan çıkmadır. Ankara’nın bu özelliğinin altını çizmekte fayda var. Aynı zamanda Ankara Osmanlı’nın yıkıldığı zamanda dirilişin Başkenti olmuştur. Bu güzel şehre hizmet etmek başlı başına bahtiyarlıktır. Başkent olarak Türkiye şehirleri arasında yaşamın daha düzenli olduğu bir şehirdir. Ankara her şeyin en iyisine layıktır.

Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği’nin genel kurulu hayırlara vesile olsun diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Bir Ankaralı olarak Ankara’ya hizmet eden hemşehrilerimle birlikte olmak benim için büyük mutluluk. Bu topraklar geçmişten geleceğe kutsal değerlerin taşındığı özel topraklardır. Malazgirt’ten itibaren pek çok şehit verdiğimiz ve al bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırdığımız özel topraklar. Bu çerçevede böyle güzel bir genel kurul düzenlemek, birlik ve beraberliği sağlamak çok önemli. Genel Başkan Hilmi Yaman ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

HEPSİNE DUA EDİYORUZ

“Ankara Cumhuriyetimizin Başkenti. Başkentler ülkelerin simgesidir diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Cumhuriyetimizin Başkenti de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Ankara’dır. Ankara’ya sahip çıkmak Ankara’nın yerlileri kadar Türkiye’de yaşayan her yurttaşın görevidir. Ankara artık bürokrat kendi değil bir sanayi kenti, ticaret kenti Ankara. Ticaretin ve sanayinin turizmin gelişmesi için hep beraber çalışacağız. Daha çok Turisti Ankara’ya çekmeye bakacağız. Ankara’ya bir çivi çakan kim varsa hepsine dua ediyoruz”

“Hacı Bayram-ı Veli’nin Burçak’ını Ankaralılar unuttu”

Ankara Büyükşehir belediyesi Sağlık işleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan “Ankara kadim bir şehir, kadim özellikleri var. Zaman içerisinde şu veya bu şekilde ihmal edilmiş veya öne çıkartılmamış. Hacı Bayram-ı Veli denilince akla Burçak ve Burçak çorbası geliyor. Uzun yıllardır Hacı Bayram-ı Veli’nin Burçak’ını Ankaralılar unuttu. Burçak çorbasını da unuttular. Bu sene bu geleneği yaşatmak için Gölbaşı’nda 15 dönüm Burçak ektik. 15 Temmuz tarihinde hasat yapacağız. Buradan çıkan Burçakların yarısını tohum yarısını da çorba yapıp üniversite öğrencilerine dağıtacağız.” diye belirtti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş “Ankara artık bürokrat şehri değil, sanayi şehridir. Çok değerli üniversiteleri var. Ankara’ya yaptıkları katkılar için de Ankaralılar derneğine teşekkür ediyorum”

“Atatürk’ün emanetine sahip çıkalım”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya “Ankara bizden hizmet bekliyor. Ankara’ya hizmet edenler derneğindeyiz. Ankara’ya hizmet etmediğimiz sürece Ankara’yı yaşatma şansımız yok. Ankara bir Anadolu şehri. Ankara Türkiye’nin başkenti. Ama Başkentlere yakışır bir süreci Ankara’da eksik bıraktık. Bize emanet edilen Ankara Cumhuriyetle birlikte Başkent olarak emanet edildi. Ankara’ya hizmet etmek demek yüce inancımıza, cumhuriyete, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak demektir.” dedi.