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HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi

HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testinde HİSAR füzesinin başarıyla ateşlendiğini bildirdi.
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