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HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi
HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testinde HİSAR füzesinin başarıyla ateşlendiğini bildirdi.
03 Aralık 2022 Cumartesi 21:14
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.