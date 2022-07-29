Hızlı ve etkili hizmet uyarısı

Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran’ın da bulunduğu toplantıda Başkan Yaşar, hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurulan İletişim Ofisine vatandaşın yapmış olduğu istek ve uyarılara daha hızlı dönüş yapılması konusunda bürokratlarını uyardı.
İLETİŞİM OFİSİ KURULDU
Yaşar, “Yenimahalle’de hizmet kalitesinin yükseltilmesi adına İletişim Ofisi projesini hayata geçirdik. Hizmetin vatandaşa zamanında ulaşabilmesi adına hızlı çözüm üretmek ve bilgi vermek büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.
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