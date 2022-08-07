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Hoş Geldin Bebek ziyaretleri

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekler için ailelere “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Hoş Geldin Bebek ziyaretleri

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da, minik yavruları ve aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçede dünyaya gelen bebekler için anlamlı ziyaretler gerçekleştiriyor. Yeni doğan bebekler için aileleri ziyaret eden ekipler, dünyaya ‘merhaba’ diyen yavruları ve ailelerini yalnız bırakmıyor. Ziyaretler kapsamında ailelere göz aydınlığı dileğinde bulunulurken, bebekler için çeşitli hediyeler veriliyor. Hediyelerin içerisinde, yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan malzemeler yer alıyor.

"Kahramankazan’da büyük bir aileyiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da, minik yavruları ve aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Oğuz, 58 bin nüfuslu Kahramankazan’da yaşayan tüm vatandaşlarla birlikte büyük bir aile olduklarını belirtti. 
 

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