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Hüseyin Kağıt, Sincanlılara keyif dolu anlar yaşattı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın Sincanlıları ünlü isimlerle buluşturduğu konsere bu hafta Hüseyin Kağıt katıldı. Hüseyin Kağıt, Sincanlılara keyif dolu anlar yaşattı. 
Hüseyin Kağıt, Sincanlılara keyif dolu anlar yaşattı

Sincan Belediyesi düzenlediği açık hava konserleriyle birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta söylediği türkülerle milyonların gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Hüseyin Kağıt Sincanlılarla buluştu. Yenikent’te gerçekleşen konserde Hüseyin Kağıt şarkılarını Sincanlılar için söyledi. 

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Sincanlıların unutulmaz bir akşam yaşadığı konserde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da vatandaşa müjdeler verdi.

“Yenikent’i böyle coşkulu görmek beni ayrı duygulandırdı. Biliyorsunuz ben de Yenikentliyim. Yenikentliler olarak hep birlikte olmak ne güzel.” diyen Başkan Ercan sözlerine şöyle devam etti:

“HÜSEYİN KAĞIT SİNCANIMIZIN ÇOCUĞU, KARDEŞİMİZ”

 “Bu pandemi denen illet nedeniyle 2 seneyi aşkın bir zamandır evlerimizde kapalı kaldık. Gerçekten zor günlerdi. Sevdiklerimizin bizim için ne anlam ifade ettiğini daha iyi anladık. Çok şükür bitti. Bu sene Ramazan inanılmaz geçti. Ve Ramazan sonrası etkinlikler inanılmaz devam ediyor. Vatandaşımızla birkaç yıldır bu pandemiyle birlikte geçen süreçte birlikte etkinlik yapamadık. Sonrasında pandemi bitince vatandaşımızın ruhuna hitap edecek programlar yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Bugün de buradayız ve Hüseyin Kağıt kardeşimiz bizimle birlikte. O herhangi biri değil bizim için; kardeşimiz, Sincanımızın çocuğu. Kendine has esprileriyle, sahneye hakimiyetiyle, coşkusuyla hep beraber coşacağız Yenikent. 

YENİKENT’E MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Sevgili Yenikentliler. Sizlere birkaç haberim var. Buraya yüzme havuzu yapıyoruz, bu bir.  İkincisi Pazar alanının karşısına hanımlar Güngörmüşler için konak yapıyoruz.

Ve bir de gençlerimiz için Millet Kıraathanesi yaptık onu da hizmete açtık. Yani kütüphane ve çalışma ofisleri 6 taneydi. Şimdi bir tane daha açtık. 

“YAKINDA KAZMAYI VURACAĞIZ”

Yaklaşık 500 dönümlük bir arazi çay boyunca, orayı çok güzel bir rekreasyon alanına dönüştürüyoruz. Burası çok zor bir alan, uzun süredir üzerinde çalışıyoruz. Görüşmediğimiz yer kalmadı. Yakında kazmayı vuracağız. Bana dediler ki “burası çok büyük bir alan siz Sincan Belediyesi olarak bunun altından nasıl kalacaksınız? Bunun Büyükşehir bile altından zor kalkar”

Ben de dedim ki “sizin inadınıza yapacağım. Çünkü Sincan Belediyesi olarak biz çok zor işlerin altından kalktık bununda altından kalkarız. Sizlerin desteği ve duasıyla bereketleniyor. Dualarınızı eksik etmeyin” 

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