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Hüseyin Taklacı, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu başkanı seçildi

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu’nun yapılan genel kurulunda, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı Genel Başkan seçildi. 
Hüseyin Taklacı, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu başkanı seçildi

Türkiye’deki mobilya, marangoz, kereste, inşaat, mahrukatçı, lakeci, döşemeci gibi ağaç işlerine bağlı meslek odalarının üst kuruluşu olan Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu’nun yapılan genel kurulunda, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı Genel Başkan seçildi. 

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Yenimahalle, Nazım Hikmet Kongre Merkezinde yapılan Federasyonun  18. Olağan Genel Kurunda, 149 meslek odası ve 800’ün üzerinde delege oy kullandı. Yüzde 90 katılım sağlanan seçimde, 30 yılı aşkındır federasyon başkanlığını yürüten Ali Rıza Ercan’ın 385 oyu karşısında 437 oyla Hüseyin Taklacı Federasyon Başkanı oldu. 

“GÜÇLÜ FEDERASYON OLUŞTURACAĞIZ”

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı seçilen Hüseyin Taklacı, teşekkür konuşmasında 30 yılı aşkındır başkanlık yapan Ali Rıza Ercan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yeni bir dönemin başlayacağını dile getiren Taklacı, “Yeni heyecanla yola çıkarak güçlü odalar, güçlü federasyon oluşturacağız, odalarımıza ve esnafımıza değer katacağız. Sektörümüzün sorunlarını daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz, Odalarımızla istişare içerisinde olacağız” dedi.

Yurdun dört bir yanından gelen oda başkanları ve yöneticileri Hüseyin Taklacı’yı tebrik ve alkış akınına tutarak bundan sonra birlik ve beraberliğin aynı çatı altında olacağını, ayrımcılık olmadan eşit bir şekilde sektörle alakalı sorunlara el atılacağına dair bilgiler verdi.

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