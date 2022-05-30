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Hüsnü Ayvalı tüm varlıklarını yardım kuruluşlarına bağışladı

Keçiören Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Gönül Köşkü Huzurevi'nde yaşamını sürdüren Hüsnü Ayvalı (95) tüm varlıklarını yardım kuruluşlarına bağışladı.
Hüsnü Ayvalı tüm varlıklarını yardım kuruluşlarına bağışladı

Hüsnü Ayvalı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay Vakfı, LÖSEV Vakfı ve Keçiören Belediyesi Huzurevi’ne sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından noter huzurunda tüm birikimlerini bağışladı.

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95 yaşındaki Hüsnü Ayvalı, ”Muhtaç durumda olan kişilere yardım eli uzatmak istedim. Düşenin dostu olmuyor maalesef. İki yıldan beri Gönül Köşkü’nde kalıyorum. Burada huzurum var rahatım yerinde. Ne mutlu Keçiören’e ki Turgut Altınok gibi bir başkanı var. Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde kalmaktan çok memnun olduğum için diğer kurumların yanı sıra buraya da bağış yapmak istedim.” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da huzurevi sakini Hüsnü Ayvalı ’ya teşekkürlerini ileterek, "Hüsnü amcamızın gönlünden böyle bir bağış yapmak geçmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gönül Köşkü’nde kalan bütün büyüklerimiz başımızın tacıdır. Hüsnü amcamız da güzel gönüllü değerlerimizden biri. Bağışta bulunarak örnek bir davranış sergiledi. Bu hayrı İnşallah Allah katında da kabul olur.  Hüsnü amcamıza hem belediyemiz hem de kurumlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. ” ifadelerini kullandı.
 

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