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Huzurevi sakinlerinden anlamlı ziyaret

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi’ndeki yaşlılar için Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ne gezi düzenlendi.
Huzurevi sakinlerinden anlamlı ziyaret

Yaşlılar buradaki ziyaretlerinde dualar ederek türbenin manevi hazzını doyasıya yaşadı. Türbe ziyaretinin ardından Nevşehir’deki tarihi ve turistik noktaları da görme fırsatı bulan yaşlılar, gezinin düzenlenmesi için talimat veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür ettiler. 

GEZİ DÜZENLEYECEĞİZ 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da belediyeye ait otobüsle ve belediye personelinin rehberliğinde Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ne düzenlenen gezide edilen duaların kabul olmasını diledi. Altınok, “Ana ve babalarımızın istedikleri yerlere gezi düzenlemeye devam edeceğiz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Allah onları başımızdan eksik etmesin.” dedi.
 

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