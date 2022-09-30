Huzurevi’nde BOCCE takımı kuruldu

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek Huzurevleri Arası Bocce Turnuvasına hazırlık kapsamında Seyranbağları Huzurevi Bocce Takımı ile dostluk maçı yaptı.