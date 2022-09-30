Huzurevi’nde BOCCE takımı kuruldu

Türkiye Bocce Federasyonu tarafından görevlendirilen antrenörler eşliğinde bir aydır çalışmalarını sürdüren ve 10 kişiden oluşan Gönül Köşkü Bocce Takımının turnuvada kullanacakları eşofman ve spor ayakkabıları da alınarak maçlara hazır hale getirilecekler.
SPORUN YAŞI YOK
Gönül Köşkü Bocce Takımının antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü ve turnuvalarda oldukça iddialı olacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sporun yaşı yok. Bu bakımdan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bağlattığı projeyi önemsiyoruz” dedi.
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