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Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı

Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı
Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte 2 bin kişilik tiyatro ve tümülüs alanında yürütülen kazı çalışması ile yapılar gezilebilir hale getirildi.
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