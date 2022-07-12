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İbadet Eziyete Dönüşmedi

Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Modern Kurban Satış ve Kesim Alanında verdiği temiz, hijyenik ve hızla gerçekleştirdiği kurban kesimi ile vatandaşların takdirini kazandı.
İbadet Eziyete Dönüşmedi

Pursaklar’da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını camilerde eda ettikten sonra sabahın erken saatlerinde Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanına gelip gerek alanda bekleyerek, gerek internet üzerinden online olarak sıra takibini yaparak kurban kesimini bekledi.

Kurban Kesim anını her sene olduğu gibi bu senede canlı yayın ile hemşehrilerinin hizmetine sunan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların kesim anında alana gelmeden de vekalet usulü ile kurbanlarının kesimini ekranlarının başında izleme imkanı sundu. 

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SORUNSUZ ORTAM SAĞLANDI 

Gün boyu belediye ekipleri tarafından çay, çorba poğaça, simit, su vb. ikramların yapıldığı alanda vatandaşlarla hemhal olan Başkan Ertuğrul Çetin, Kesim Alanında koordineli olarak çalışan ekipler vatandaşların sorunsuz ve keyif dolu bir bayram geçirmelerini sağladıklarını belirtti.

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