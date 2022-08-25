Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Son dakika bilgilerine göre; sabah saatlerinde Bodrum, Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren Tatlıses, yaralandı.
Araçta sıkıştığı öğrenilen İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Ayrıca ünlü türkücün yanında kızının da olduğu öğrenildi.
İbrahim Tatlıses kaza sonrasından ilk görüntüler:
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