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İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi

İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi. Tatlıses'i sıkıştığı aracın içinden kurtarma çalışmaları sürüyor. Ünlü türkücünün kaza yaptığı araçta yanında kızının da olduğu belirtiliyor.
İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Son dakika bilgilerine göre; sabah saatlerinde Bodrum, Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren Tatlıses, yaralandı.

Araçta sıkıştığı öğrenilen İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Ayrıca ünlü türkücün yanında kızının da olduğu öğrenildi.

İbrahim Tatlıses kaza sonrasından ilk görüntüler:

ibo-kaza.jpg

ibo.jpg

ibrahim-tatlises-kaza-trafik.jpg

 

 

 

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