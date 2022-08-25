İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi

İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi. Tatlıses'i sıkıştığı aracın içinden kurtarma çalışmaları sürüyor. Ünlü türkücünün kaza yaptığı araçta yanında kızının da olduğu belirtiliyor.