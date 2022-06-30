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İç Anadolu Belediyeler Birliği büyüyor

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) 2022 yılı 1’inci Olağanüstü Meclis Toplantısı Yenimahalle Belediyesi yapıldı. Yenimahalle Belediyesi ve İABB Başkanı Fethi Yaşar’ın Başkanlığında gerçekleşen toplantıda birliğe 5 yeni üye katıldı.
İç Anadolu Belediyeler Birliği büyüyor

Üye belediye sayısı 203’e çıktı

Yeni katılan üyelerle İABB’ye üye belediye sayısının 203’e çıktığını belirten Başkan Yaşar, “İç Anadolu Belediyeler Birliği olarak ihtiyacı olan belediyelerimize destek olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemiden sonra yurtdışında belediye hizmetlerinin tanınması ve örnek projelerden faydalanılması açısından yaptığımız yurtdışı gezilerimize ara vermiştik. Uzun bir aradan sonra ilk yurtdışı gezimizi Bosna Hersek ve Budapeşte’ye gerçekleştirdik. Belediye Başkanı arkadaşlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Belirlenecek arkadaşlarımızın yurt dışında örnek çalışmaları incelemesine ve kendini geliştirmesine olanak sağlayacağız. Bunun yanında eğitim seminerlerimize devam ediyoruz. Zabıta, mali işler ve imar gibi konularda bürokratlarımızın yeni yönetmelikleri özümsemesi açısından eğitimler büyük önem taşıyor” dedi.

Halka dokunan projeler üretelim

Yaşar “Ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntılı süreci belediyeler de derinden hissederek yaşıyor. Tüm belediye başkanlarının gelir ve gider oranlarına özellikle dikkat ederek harcamalarını bu ölçüde yapması gerekiyor. Bu nedenle lüzumsuz yatırım ve harcamalar yapmak yerine halka dokunan projeler ve hizmetler yapmak hepimizin görevidir” diye konuştu.

İABB, Ulusal birlik olma yolunda

Türkiye’de en büyük bölgesel birlik olmayı başaran İABB, ulusal birlik olma yolunda hızla ilerliyor. İhtiyacı olan belediyelere hiçbir ayrım gözetmeden destek olmayı görev edinen İABB’ne, yeni katılan belediyeler; Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi, Afyonkarahisar Nuribey Belediyesi, Antalya Kemer Belediyesi, Erzincan Mollaköy Belediyesi, Iğdır Hoşhaber Belediyesi oldu.

 

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