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İhracat ve ithalat birim değer endeksleri martta yükseldi

İhracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 33,7 arttı.
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri martta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,7 yükseldi.

Endeks, Mart 2021'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,8, yakıtlarda yüzde 79,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 artış gösterdi.

İhracat birim değer endeksi bu yılın birinci çeyreğinde geçen aynı dönemine göre yüzde 9,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi martta yıllık bazda yüzde 33,7 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,2, yakıtlarda yüzde 174,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 artış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın birinci çeyreğine göre yüzde 37,1 yükseldi.

İhracat miktar endeksi
İhracat miktar endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,7 yükseldi.

İhracat miktar endeksi yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi martta yıllık bazda yüzde 2,2 azaldı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2 ve yakıtlarda yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi bu yılın birinci çeyreğinde 2021 yılının birinci çeyreğine göre yüzde 3,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta 150,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,9 azalışla martta 144,5'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mart 2021'de 142,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,2 artışla bu yılın aynı ayında 154,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta 114,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,2 azalarak martta 109,8 'e düştü. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre geçen yıl martta 115,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,2 azalarak bu yılın aynı ayında 113,1'e geriledi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2021'de 91 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 15,7 puan azalışla bu yılın mart ayında 75,3'e düştü.

Dış ticaret haddi, 2022 yılının birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azalarak 74,9 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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