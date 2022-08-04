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İki yeni yeşil alanı daha Başkente kazandırdı

Başkentte yeşil alan atağını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, iki yeni yeşil alanı daha Başkente kazandırdı.
İki yeni yeşil alanı daha Başkente kazandırdı

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Gökay Caddesi yanında bulunan 41 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Gökay Caddesi Park Alanı ve yaklaşık 13 bin 500 metrekare alana kurulu Mamak Kusunlar Parkı hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde başlattığı yeşil alan atağı devam ediyor. Şehre nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi son olarak 41 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Gökay Caddesi Park Alanı ile yaklaşık 13 bin 500 metrekare alana kurulu Mamak Kusunlar Parkı’nı hizmete açtı.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Başkentteki yeşil alanların sayısını artıran Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’ndeki Gökay Caddesi yanında bulunan ‘Gökay Caddesi Park Alanı’nın yapımını tamamlayarak hizmete açtı. 41 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Gökay Caddesi Park Alanı’nda bulunan paten pisti, basketbol ve voleybol sahaları, köpek gezdirme alanı, çocuk oyun alanı, bisiklet macera parkuru, bisiklet yolu, kaykay pisti, oturma ve dinlenme alanları sayesinde bölge halkı keyifli zaman geçirecek.


 

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