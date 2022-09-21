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İkinci kütüphane açıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki halk kütüphanesinde yaşatılacak.
İkinci kütüphane açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından, Yayla Mahallesi'nde, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği halk kütüphanesi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, açılışta, bu kütüphane ile Keçiören Belediyesi ortaklığında altıncı kütüphaneyi hizmete sunduklarını söyledi.
Şehit Yalçın'ı çok önemsediklerini belirten Odabaş, Keçiören Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesinin, Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinden sonra Türkiye'de şehit Yalçın adına açılan ikinci kütüphane olduğunu söyledi. Odabaş, Türkiye genelinde 1250 kütüphaneyle hizmet verdiklerini belirterek, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

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13 BİN KİTAP BULUNUYOR 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da içerisinde 13 bin kitap bulunan kütüphaneden herkesin faydalanması dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, son yıllarda çok sayıda kütüphanenin hizmete sunulduğunu, spor alanında da çok sayıda yenilik yapıldığını belirterek, yakında zamanda Ankara'da ilk ücretsiz teknoloji merkezini açacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, şehit Yalçın'ın bir dönem öğrenim gördüğü Şehit Mutlu Can Kılıç Ortaokulunun Müdürü Zafer Altınkaynak, şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın'a, kızının öğrenim belgesini takdim etti.
Daha sonra şehit Yalçın'ın ailesi, Altınok ve protokol üyeleri, kütüphanenin açılışını yaptı. Açılışa, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.
 

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