İlhan Cavcav kimdir? Türk futbolunun efsane başkanı…

Gençlerbirliği Kulübünün 22 Ocak 2017 yılında vefat eden onursal başkanı İlhan Cavcav, altyapıya verdiği önem, büyük takımlara sattığı futbolcularla Türk futbolunda iz bırakan İlhan Cavcav kimdir?

Başkent Ankara’nın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği’nin 22 Ocak 2017 yılında vefat eden onursal başkanı, altyapıya verdiği önem, büyük takımlara sattığı futbolcularla Türk futbolunda iz bırakan İlhan Cavcav kimdir?

Ankara Hamamönü'nde doğan İlhan Cavcav'ın babası Haşim Bey, 1910'lu yıllarda Priştine'den Türkiye'ye göç etmiş Arnavut bir ailenin çocuğudur. Aile İstanbul, Adana gibi şehirlerde bir süre kaldıktan sonra Ankara'ya yerleşip aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik yapmaya başlamıştır.

Haşim Bey’in ikinci eşi Kayseri eşrafından Lütfiye Hanım'dan ilk çocuğu olan İlhan Cavcav'ın çocukluğu Mamak'ın Boğaziçi Mahallesi'nde geçti. Eğitim hayatına Ankara 10. Yıl İlkokulunda başlayan İlhan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı. İlkokuldan sonra Gençlerbirliği'nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitimine devam eden İlhan Cavcav, ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verip, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde ve sonrasında şirket muhasebesinde çalışmaya başladı.

İLHAN CAVCAV’IN FUTBOL KARİYERİ

Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi birçok profesyonel futbolcu bulunan İlhan Cavcav'ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet'in dikkatini çekmesiyle başladı. İlhan Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve stoper mevkisinde oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT'de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor'a gitti. Bahçeli'deki ilk maçını PTT'ye karşı oynayacak olan İlhan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı.

İLHAN CAVCAV NE ZAMAN BAŞKANLIK YAPTI?

Futbolu bıraktığı 1950'li yıllardan 1970'lere kadar iş yaşamında yoğun bir çalışma hayatı olan İlhan Cavcav, 1960 yılında, aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı. 1967'de Konya asfaltı üstündeki Ankara Un Sanayi'nin bulunduğu arsayı satın alarak ölümüne kadar başında olduğu un fabrikasını kurdu. Bunun sayesinde Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girdi.

1975'te, ailesinin eski mahallesinin takımı olan Hacettepe'nin başkanı oldu. Ancak Hacettepe'nin düşüşünü engelleyemeyince görevinden istifa etti.

İlhan Cavcav bu kez 1977 yılında Hasan Şengel Gençlerbirliği başkanıyken, kulübün yönetim kuruluna girerek 1978'de kulüp başkanı oldu. Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşen İlhan Cavcav, başkanlığa kısa bir süre ara verdi. 1981 yılında anlaşmazlıkların çözülmesiyle takıma başkan olduğunda Gençlerbirliği 3. Lig'e düşmek üzereydi. 2. ve 3. liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettiren İlhan Cavcav, böylelikle Gençlerbirliği'nin tekrar 2. Lig'e dönmesini sağladı. Bir sezon sonra 1. Lig'e yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri Türkiye Birinci Ligi'nin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Gençlerbirliği, modern tesislere sahip olan bir futbol kulübü haline geldi.

YETENEK AVCI BAŞKAN

İlhan Cavcav'ın çok ucuza aldığı genç ve yetenekli futbolcuları diğer kulüplere yüksek meblağlara satma politikası kulübün bütçesini oluşturmuş, kasasını doldurmuş ve Gençlerbirliği'ni hiç kimseye borcu olmayan bir kulüp haline getirmiştir.

İlhan Cavcav, 2015 yılının sonu itibarıyla, 38 yıllık başkanlığı süresince 59 antrenör ile çalışırken, bunlardan 42 ismi görevden aldı. 7 Kasım 2016'da İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran İlhan Cavcav, ölümünden önce en son Ümit Özat'ı kulübün teknik direktörlüğüne getirdi.

İLHAN CAVCAV NE ZAMAN ÖLDÜ?

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın sağlık durumu 2016'nın ikinci yarısında bozulmaya başladı. Kalp, böbrek ve akciğerinde sorunlar ortaya çıktı. Çoklu organ yetmezliği yaşayan İlhan Cavcav 2017 yılının Ocak ayında bir süre hastanede tedavi gördükten sonra, 21 Ocak 2017 gecesinde evinde beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan İlhan Cavcav'ın durumunun kritik olduğu belirtildi. Sonrasında durumu daha da ağırlaşan İlhan Cavcav, 22 Ocak 2017'de saat 12.00 sularında 81 yaşındayken Ankara Güven Hastanesinde öldü.