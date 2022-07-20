İlk buğday hasadını Altınok yaptı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde 2022 yılının ilk buğday hasadına katıldı. Dualar eşliğinde biçerdöverin koltuğuna oturan Altınok, ata tohumdan üretilen buğdayların ilk hasadını köylülerle birlikte yaptı.

Hasat öncesi yaptığı konuşmada Türkiye’nin tarımsal üretim konusunda önemli bir iklime sahip olduğunu vurgulayan Altınok, “Su ve gıda çok önemli. Zaten değerliydi ama tam anlamış değildik. Silahsız olur ama buğdaysız olmaz. Elbette silah da lazım. O da olmazsa olmaz. Türkiye dünyanın en zengin birkaç ülkesinden biri. 4 mevsimi yaşayan 20 ülke ya var ya yok. Bu bakımdan paranın gücünün yetmeyeceği bir coğrafyamız var.” dedi.

TARIMSAL ÜRETİM STRATEJİK DEĞER

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tarımsal üretimin dünyada stratejik bir değer kazandığını da dile getiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tarımın dünyada önemi daha da anlaşıldı. Almanya dünyanın en güçlü ekonomisi. 35-40 milyar avro yıllık fazlası var. Özellikle buğday Rusya Ukrayna Savaşı'ndan dolayı değerlendi. Almanya'da şu anda raflar boş. Raflarda un ve ayçiçek yağı bulmak zor, sınırlı sayıda alabiliyorlar. Türkiye bu sıkıntıyı yaşamadı. Cumhurbaşkanımızın diploması başarısı ile ayçiçek yağı sevkiyatı hemen yapıldı. Şu an istediğiniz kadar yağ ve un alabiliyorsunuz.”

Belediyenin yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köserlik Muhtarı Mustafa Yaman, “Köyümüze hizmet devam ediyor. Başkanımıza tarıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

