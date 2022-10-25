İlk ‘yeşil’ temalı oyun yarışması gerçekleştirildi

Bilişim sektörüne ve genç bilişimcilere desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkentin ilk çevreci oyun yarışmasına imza attı.

Ankara’yı teknolojinin başkenti yapma yolunda birçok projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, açtığı teknoloji merkezleri ile tüm Türkiye’ye örnek olmayı sürdürürken bilişim sektörüne ve genç bilişimcilere destek olmaya da devam ediyor. ABB iştiraklerinden Ankara İnovatif Teknoloji AŞ ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığının METU GATES, Gazi DOTT ve ODTÜ Tasarım Topluluğu iş birliği ile düzenlediği “Greeny Game Jam”, Kuzey Yıldızı TechBridge’de gerçekleştirildi.

İLK YEŞİL TEMALI OYUN YARIŞMASI

ABB iştiraklerinden Ankara İnovatif AŞ ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; METU GATES, Gazi DOTT ve ODTÜ Tasarım Topluluğu ile birlikte Başkentin ilk çevreci oyun yarışmasına ev sahipliği yaptı. 21-23 Ekim tarihlerinde Kuzey Yıldızı TechBridge’de ücretsiz olarak gerçekleştirilen “Greeny Game Jam” etkinliğine; bilişim sektöründe çalışanlar ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.