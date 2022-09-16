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İlköğretim Haftası kutlandı

Çubuk’ta İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
İlköğretim Haftası kutlandı

Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Keleş, yaptığı konuşmada, çocukların daha iyi eğitim alabilmeleri için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

ÇOK GÜZEL BAŞARILAR ELDE EDİLDİ

Belediye Başkanı Demirbaş ise geçen yıl ilçede önemli bir başarı elde edildiğini belirterek, "İlçemiz adına çok güzel başarılar elde edildi. Bu konuda emek veren başta öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve ailelerimizin emeklerine sağlık diliyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

ŞİİRLER OKUNDU

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç da bilgi ve becerilerin çocuklarla tanıştırılmasında eğitimin önemine işaret etti. Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu. Öğrencilerden Açelya Toka'nın İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması beğeni topladı.

HOŞ GELDİNİZ TACI

Mezun öğrencilerden Öykü Çalışkan'ın 4’üncü sınıf öğrencisi Irmak Aydos'a bayrak devir tesliminin yapıldığı programda, birinci sınıf öğrencilerine "Hoş geldiniz" tacı giydirildi.  Programa, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

 

 

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