İller Bankası Sorgun’a bisiklet yolu yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bisiklet yolu yaptırıyor.
3 bin 440 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapılması işi için ihaleye çıkıldı.
İhale tarihi: 22.02.2022.
İller Bankası Sorgun bisiklet yolu yapım işi ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN.
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