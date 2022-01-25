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İller Bankası Sorgun’a bisiklet yolu yaptırıyor

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bisiklet yolu yaptırıyor. 3 bin 440 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapılması işi için ihaleye çıkıldı. İhale tarihi: 22.02.2022.
İller Bankası Sorgun’a bisiklet yolu yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bisiklet yolu yaptırıyor. 

3 bin 440 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapılması işi için ihaleye çıkıldı. 

İhale tarihi: 22.02.2022.

İller Bankası Sorgun bisiklet yolu yapım işi ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN

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