İller Bankası Sorgun’a bisiklet yolu yaptırıyor

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bisiklet yolu yaptırıyor. 3 bin 440 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapılması işi için ihaleye çıkıldı. İhale tarihi: 22.02.2022.