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İllüzyon Müzesi açıldı

Türkiye'nin ilk artırılmış gerçeklik illüzyon müzesi Ankara'da açıldı. Müze, 85 farklı konseptle elektronik ve görsel ortamda ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor.
İllüzyon Müzesi açıldı

Devasa dinozorlar, uçan balonlar, konuşan tablolar... 85 farklı konseptin yer aldığı Ankara’daki artırılmış gerçeklik ve illüzyon müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

TÜRKİYE’DE İLK 

İllüzyon Müzesi Kurucusu İlhan Yazar, müze konseptinin 4,5 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıktığını ve bu konseptin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Müzenin 2 katlı ve 750 metrekare alana sahip olduğu bilgisini de paylaştı. Müzeye girişte ziyaretçiler önce telefonlarına müzeye ait uygulamayı indiriyor. Ardından farklı konseptlerdeki 3 boyutlu figürü telefonla görüntüleyip, kayıt yapabiliyor.

HAFTANIN HER GÜNÜ AÇIK 

Müzede ziyaretçiler için elektronik ve görsel ortamlarda keyifli, eğitici ve algıyı arttırıcı gösterimler yapılıyor. Arttırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojisi ile bütünleşen anlar paylaşılıyor. Müze haftanın 7 günü 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık.
 

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