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İncirli’nin Yeni Semt Pazarı Bitmek Üzere

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki İncirli Mahallesi’nde yapımı sürdürülen yeni nesil üstü kapalı semt pazarında son viraja girildi.
İncirli’nin Yeni Semt Pazarı Bitmek Üzere

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok burada gerçekleştirdiği denetimler sırasında yetkililerden bilgi aldı.

Semt pazarlarının Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Turgut Altınok,  “İncirli Mahallemize inşa ettiğimiz üstü kapalı yeni nesil semt pazarımız da içinde yer alan ısıtma ve soğutma sistemiyle vatandaşlarımızın hizmetine olacak. Aynı zamanda bu semt pazarımıza güneş enerjisi sistemine uygun alt yapıyı da kurarak önümüzdeki dönemlerde kendi enerjisini kendisi üretebilen bir özeliğe kavuşturacağız.” dedi. 

Altınok, semt pazarı etrafında yer alan spor tesissileriyle buranın hem alışveriş hem de spor merkezi özelliği taşıyacağını da söyledi. 
 
 

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