İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Beypazarı'nda ailelere gıda yardımında bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Beypazarı'nda evleri yanan ailelere gıda yardımı yaptı.

İHH Beypazarı Temsilcisi Tunahan Yiğit, yaptığı açıklamada, evleri yanan vatandaşlar için mahalle muhtarlığı ile iletişime geçtiklerini söyledi.

Ardından bu ailelere ulaştıklarını belirten Yiğit, şöyle konuştu: "Şu kış günlerinde ve her zaman insanların yardımına koşmaya çalışıyoruz. Evleri yanan 4 aileyi ziyaret ettik. Yardım kolilerini kendilerine teslim ettik. İHH olarak Beypazarı ilçemizde de çok yönlü çalışma içindeyiz. İHH, her zaman vatandaşın yanında ve destekçisi olmayı sürdürecektir."