İnsan saçının satılması caiz mi, neden günah? Peruk abdesti bozar mı?

İnsan saçından peruk yapılabiliyor ve bunlar mal gibi alınıp satılabiliyor. Peki insan saçının satılması uygun mudur, caiz mi, İslam alimleri insan saçının satışına ne diyor? Peruk neden caiz değildir? Peruk abdeste mani mi, peruk abdesti bozar mı?

Gerçek insan saçlarından peruk yapılabiliyor ve bunlar ücret karşılığı alınıp satılabiliyor. Peki dinimize göre insan saçının satılması uygun mudur yani caiz mi , İslam alimleri insan saçının satışı konusunda ne diyor? Saçın satılması caiz mi değil mi ? Peki, peruk takmak neden caiz değil dir? Peruk abdeste mani mi , peruk abdesti bozar mı ?

Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ’nde doğrudan bu soruların cevabı bulunamazken, “Saç” üzerine aktarılan bilgiler arasında peruk kullanımı ve insan saçının mal olarak kullanımı konularında ifadeler yer alıyor.

İnsan saçının alınıp satılması caiz midir?

TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki bu bilgilere göre, insan saçının bir mal gibi alınıp satılması caiz değildir.

Peruk takmak caiz mi?

TDV İslam Ansiklopedisi’ne göre, peruk insan saçından yapılmış ise, takılması caiz değildir. Suni maddelerden yapılan perukların kullanımı konusunda ise farklı görüşler bulunur; kimi fakihler bunu caiz görür.

Peki, peruk takmak neden caiz değildir?

İslam kaynaklarında peruk yasağının amacı “yaratılışı değiştirmek ve üçüncü şahısların aldatılmasını önlemek” olarak ifade edilir.

Saç ektirme, saç yapıştırma caiz mi, günah mı?

Günümüzde saçsızlık yüzünden rahatsızlık duyan kimseler bakımından saç ektirme, saç yapıştırma gibi yollar bir nevi tedavi sayılarak bu yola başvurmanın caiz olduğu yönünde fetva veriliyor.

TÜRK DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

İslam Ansiklopedisi’ndeki ilgili ifadeler aynen şöyle:

“Hz. Peygamber’in saça saç ekletmeyi lanetlediğine ve hastalık sebebiyle saçı dökülen bir kimsenin peruk takmasına izin vermediğine dair rivayetlerdeki (Buhari, “Libas”, 83; Müslim, “Libas”, 33) yasağın amacı da yaratılışı değiştirmek ve üçüncü şahısların aldatılmasını önlemek olarak görüldüğü için suni maddelerden yapılan perukların kullanımı fakihlerin bir kısmına göre caiz görülür. Bununla beraber insan saçının bir mal olarak kullanılmasının caiz olmadığı düşüncesi ve Resul-i Ekrem döneminde saç ekletmenin kötü anlamlar taşıması ihtimali bazı alimlerce söz konusu yasağın sebepleri arasında düşünülmüştür. Günümüzde saçsızlık yüzünden rahatsızlık duyan kimseler bakımından saç ektirme, saç yapıştırma gibi yollar bir nevi tedavi sayılarak bu yola başvurmanın caiz olduğu yönünde fetva verilmektedir. Literatürde yer alan, vücuttan ayrılmış saç vb. insana ait parçaların toprağa gömülmesi tavsiyesi, bir ölçüde bu atıklarla büyü yapıldığı endişesiyle ilişkili olmakla birlikte daha çok çevre temizliğini hedeflediğinden günümüzde bunların usulüne uygun biçimde imha yerlerine ulaştırılması bu amacı sağlamaya yeterli görülmektedir.”

İttihadul Ulema

Diyarbakır merkezli Alimler ve Medreseler Birliği İttihadul Ulema ’nun Fetva Kurulu ’nun görüşüne göre de, insan saçının satış konusu olması caiz değildir.

İttihadul Ulema Fetva Kurulu "İnsan saçının satışı caiz midir?" sorusuna şu cevabı veriyor: "Ademoğlunun her bir azası mükerrem olup Allah Teala tarafından kendisine emanet edildiği için satış konusu olması alimlerin çoğu tarafından caiz görülmemiştir (Nevevi, el-Mecmu, X, 288). Buna saç da dahildir. Kaldı ki Peygamberin (aleyhissalatu vesselam), başkasının saçını kendi saçına ekleyenlerle ilgili yasaklayıcı hadislerinin bulunması (Buhari, Libas, 83, No: 5937) bu tür satışların caiz olmadığına dolaylı yoldan bir işarettir.. Zira asli itibariyle haram olan saç ekleme fiili, ona götüren ve önünü açan saç satışının da caiz olmamasını gerektirir.”



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