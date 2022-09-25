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İnternet ağı genişliyor

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde başlattığı dijital dönüşüm atağı kapsamında ücretsiz internet ağlarını yaygınlaştırmaya devam ediyor.
İnternet ağı genişliyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkenti kablosuz internet ağlarıyla örmeye devam ediyor.
BLD 4.0 çalışmaları kapsamında Başkentte dijital dönüşüm başlatan Büyükşehir Belediyesi, kent meydanları ve rekreasyon alanlarında ücretsiz internet ağını her geçen gün genişletiyor. Daha önce Faz1 çalışmaları kapsamında 34 meydan ve rekreasyon alanında ücretsiz Wi-Fi hizmetini başlatan ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, projenin Faz2 çalışmalarını hızlandırdı. Faz2 çalışmaları ile 31 meydan ve rekreasyon alanında daha ücretsiz internet hizmeti sağlanacak.

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18 YENİ NOKTADA DEVREDE

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ücretsiz internet projesinin Faz2 çalışmalarında hizmet verilen nokta sayısı 18’e yükseldi. Faz2 çalışmaları kapsamında, ‘Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Karşıyaka Mezarlığı (Namaz ve taziye noktası), Göksu Parkı, Elmadağ İsmet Paşa Parkı, Altınpark, 50. Yıl Parkı, Haydar Aliyev Parkı, Botanik Park 1 ve 2, Seğmenler Parkı, Ali Dinçer Parkı, Demetevler Parkı, Mamak Şafaktepe Parkı, Cemre Parkı, Gençlik Parkı, Zafer Parkı, Atlantis Park ve Keçiören Evcil Hayvan Parkı’nda Wi-Fi noktaları oluşturuldu.
Devreye alınan yeni noktalarla birlikte toplam ücretsiz Wi-Fi hizmetinin verildiği meydan ve rekreasyon alanlarının sayısı da toplam 57 oldu.

     

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