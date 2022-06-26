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İpek Yolu Senfonisi rüzgarı

Büyükşehir Belediyesi, Berlin Europa Senfoni Orkestrası’nı Başkent’te ağırladı. İpek Yolu Senfonisi’ni seslendiren orkestraya, ünlü sanatçı Erdal Akkaya ve konuk solist Canan Başkaya da türküleriyle eşlik etti.
İpek Yolu Senfonisi rüzgarı

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik Parkı Büyük Sahne’de Berlin Europa Senfoni Orkestrası’nın seslendirdiği ‘İpek Yolu Senfonisi’ne ev sahipliği yaptı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde orkestraya ünlü sanatçı Erdal Akkaya ve konuk solist Canan Başkaya türküleriyle eşlik etti.

DAMGASINI VURACAK 

    ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt özel ücretsiz konserlerle Başkentli sanatseverleri buluşturacaklarını ve Başkent’te bu yaz klasik müzik konserlerine de ağırlık vereceklerini belirterek, “Berlin Europa Senfoni Orkestrası ile değerli sanatçılarımız Erdal Akkaya ve Canan Başkaya’nın hazırladığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Farklı bir yorumla türküler dinledik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak etkinliklerimiz yaz boyunca devam edecek. Çok farklı etkinliklerimiz var. Yazı çok sıcak ve yoğun bir etkinlik programı ile geçireceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyorum” dedi. 

     Başkent’te olmaktan mutluluk duyduğunu belirten ünlü sanatçı Erdal Akkaya, “Böyle bir projede olmaktan çok mutluyum. Ankara’da olmaktan, Ankaralılarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Başkent oluşunun yanı sıra Ankara’nın çok derin bir tarihi var” derken, solist Canan Başkaya ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Bu çok güzel bir proje. İpek Yolu biliyorsunuz Çin’den Avrupa’ya uzanan bir yol. Anadolu ayağının Ankara durağında geleneksel müziğimizin Avrupa’ya nasıl taşındığını anlatan bir senfoni. Bu projede yer aldığım için önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ardından da  Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt’a çok teşekkür ederim.”

HEM KLASİK HEM ANADOLU EZGİLERİ

Hem klasik müzik hem de Anadolu ezgilerinin harmanlandığı özel konseri izleyen Başkentliler ise memnuniyetlerini şöyle ifade ettiler: 

-Mehmet Emin Keskin: “Konserleri çok seviyoruz ve takip ediyoruz.”

-Emirhan Uzunoğlu: “Bu tarz etkinliklerin olması çok güzel. Gençler tarafından çok ilgi görüyor. Özellikle ücretsiz olması biz gençler için çok iyi.”

-Halime Olgun: “Ben Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği tüm etkinliklere çok beğenerek geliyorum. En güzel olayı da rezervasyon yapıyorsunuz yer sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Saygın bir şekilde gelip, güzelce konserinizi dinliyorsunuz. O yüzden bu tarz etkinlikleri düzenlediği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

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