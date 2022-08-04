İş arayanlara umut olacak 

Başkentte istihdamı artırmaya yönelik çalışmalara hız veren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de iş arayanlar ve işverenler arasında köprü vazifesi görecek ‘Kariyer Merkezi’ projesini hayata geçirdi.

Uzman ekiplerle danışmanlık hizmetinin verildiği Gençlik Parkı içindeki merkez; personel arayan firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. Kariyer Merkezi açıldığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı sağlamaya yönelik projelere hız kesmeden devam ediyor. İşsizlikle mücadele konusunda örnek çalışmalara imza atan ABB şimdi de iş arayanlar ve işverenler arasında köprü vazifesi görecek yeni bir projeyi hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez ‘Kariyer Merkezi’ açıldı. Merkeze kayıt yaptıranlar, uzman ekiplerin verdiği danışmanlık hizmeti sayesinde firmaların personel talepleri doğrultusunda vasıf ve yeteneklerine göre iş pozisyonuna yönlendiriliyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

ABB İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı Ulus Gençlik Parkı Doğanbey Mahallesi, Hisarparkı Caddesi, No:14/12 Altındağ adresinde bulunan Kariyer Merkezi’ndeki görevli uzman personel; iş arayan vatandaşlara meslek edinme, kariyer planlama, CV hazırlama, iş arama kanallarının etkin kullanımı ve mülakat süreçleri hakkında nitelikli danışmanlık hizmeti veriyor. Merkez, özel sektörde personel arayan firmaların mavi yaka ve beyaz yaka personel ihtiyaçları doğrultusunda işveren ve iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor.

