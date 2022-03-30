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İş merkezinden tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

Ankara'da organize sanayi bölgesinde iş merkezinin tuvalet kapısı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Kapıyla birlikte yangın merdiveninden inerken güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İş merkezinden tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Serhat Mahallesi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş merkezinde temizlikçi olarak çalışan Ahmet Yaman, tuvaletleri temizliği sırada kapının olmadığını fark etti. Yaman, durumu iş merkezi yöneticisine bildirdi. Yönetici Nevzat Akkoyunlu, izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin elindeki tuvalet kapısıyla yangın merdiveninden kaçtığını gördü, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin yaklaşık 1 dakikada söktüğü tuvalet kapısıyla yangın merdiveninden kaçtığı görüldü.

'ANCAK HURDA DEĞERİ OLABİLİR'
Nevzat Akkoyunlu, şüphelinin görüntüde elini kolunu sallayarak içeriye girdiğinin görüldüğünü belirterek "Kapıyı koltuk altına koyarak arkadaki yangın merdiveninden çıkıyor. Gerçekten çok ilginç bir durum yaşadık. Ben yaklaşık 2007 yılından beri buradayım ve hiç böyle bir hırsızlık olayı yaşanmadı. O kapının da ancak bir hurda değeri olabilir. Başka kapılarımız da var, onlar gitmesin diye şikayetçi olduk. Şahsın bir an önce tespit edilmesini istiyoruz. Diğer kapılarımıza sahip çıkalım, tuvaletler kapısız olmaz. Çarşımızın içerisinde hurda değeri olabilecek başka malzemeler de vardı; ama özellikle tuvalet kapısını seçme nedenini çok merak ettim" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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