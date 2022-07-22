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İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Keçiören Belediyesi kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenledi.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İş yeri hekimi Dr. Bekir Yücel tarafından verilen eğitim belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde süresince iş kazaları, temel iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalığı, ilk yardım, öfke kontrolü, psikolojik sağlamlık ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu konularına ilişkin çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

DAHA İYİ HİZMET İÇİN 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Belediye çalışmalarının verimli bir şekilde sürdürülmesi ve personelin sağlıklı bir şekilde hizmetlerine devam edebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin önemli olduğunu vurguladı. Altınok, “Personelimizin iyi şartlarda hizmet verebilmesi ve çalışırken herhangi bir sağlık sorunu ya da kaza ile karşılaşmaması için bilinç düzeyini artırmak hayati öneme sahip. Bu kapsamda verdiğimiz eğitimlerle personelimiz kendini geliştirerek yüksek performans ortaya koyuyor. İnsan canı ve sağlığı her şeyden daha önemlidir.” dedi.
 

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