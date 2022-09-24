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İş yerini kapatıp kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiriyor
İş yerini kapatıp kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiriyor
Adanalı Abdullah Sarılgan, iş yerini kapatıp arabasını satarak kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiriyor.
24 Eylül 2022 Cumartesi 06:24
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