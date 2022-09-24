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İş yerini kapatıp kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiriyor

İş yerini kapatıp kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiriyor
Adanalı Abdullah Sarılgan, iş yerini kapatıp arabasını satarak kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiriyor.
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