İsa Albut güven tazeledi

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yapılan seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan Yıldırım İsa Albut, diğer başkan adayını geride bırakarak, yeniden başkanlığa seçildi ve güven tazelemiş oldu.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, Gölbaşı Pembe Köşk’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimde oyların 541’ini alarak yeniden başkan seçilen mevcut başkan Yıldırım İsa Albut, 4 yıl daha bu görevi üstlenecek.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul Toplantısında açılışın ardından ilk olarak divan teşekkülü sağlandı. ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal'ın Divan Bakanlığında yönetilen genel kurulda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. Gündem maddeleri sırasıyla görüşülerek oylandı, Başkan Yıldırım İsa Albut ve yönetimi, 2018-2019-2020-2021 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde 2 başkan adayının konuşmalarının ardından genel kurulda odanın eski başkanları; Hulusi Gürpınar ile Ekrem Anlıaçık, uzun yıllar odaya ve sektöre verdikleri başarılı hizmetlerinden dolayı Divan Başkanı Muhittin Köksal ile Divan Başkan Yardımcısı Necati Koyuncu'nun takdim ettiği birer teşekkür plaketi ile onurlandırıldı.

Plaket takdiminin ardından 2 listeyle yapılan seçime geçildi. Seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Yıldırım İsa Albut ile İhsan Bahadır Ada başkanlık için yarıştı. 2 adayının demokratik olgunluk içerisinde dostça geçen başkanlık yarışında geçerli oyların 541’ini alan mevcut başkan Yıldırım İsa Albut seçimi kazanıp güven tazelerken, diğer aday İhsan Bahadır Ada ise 197 oy aldı.

Seçim sonucunun ardından bir teşekkür konuşması yapan Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldırım İsa Albut, "Öncelikle genel kurulumuzun ve seçim sonucunun Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odamız için, üyelerimiz için, Gölbaşımız için hayırlı olmasını diliyorum. Genel kurula katılım oldukça yoğun oldu. Bu durum genel kurul üyelerimizin son derece bilinçli ve duyarlı esnaf ve sanatkarlar olduklarını göstermesi açısından çok önemli. Genel kurulumuza katılımdan ve seçimde şahsıma ve yönetimime gösterilen teveccühten dolayı üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kaldığımız yerden hız kesmeden sorunlarımızın çözümü ve talep ve beklentilerimizin karşılanması yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz ve sorunlarımız ortak. Ülke olarak pandeminin de etkisiyle zorlu ve ciddi süreçten geçiyoruz. Bu süreci esnaf ve sanatkarlar olarak hepimiz dikkatle değerlendirerek hareket edeceğiz. Bizler oda yönetimi olarak şeffaf ve samimi olacağız. Genel kurullar ve seçim süreçleri biz yöneticilere kendimizi yenilemeye, varsa hatalarımızın farkına varmamıza ve en önemlisi daha gayretli çalışmalar sergilememize vesile olur. Son derece centilmence bir genel kurul ve seçim süreci yaşadık. Bu anlamda seçim yarışında rakibim olan sayın İhsan Bahadır Ada kardeşime de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Albut, "Biz büyük bir aileyiz. Başta, her konuda bize destek olan ve genel kurulumuza katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Ramazan Şimşek'e ve yine her konuda yanımızda olan ANKESOB Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner'e çok teşekkür ediyorum. Genel kurulumuza katılan meslek odalarımızın başkan ve yöneticilerine, Gölbaşı'mızın kıymetli protokolüne ve her kesimden değerli misafirlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca, genel kurulumuzun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine katkı sunan Divan Başkanımız ANKESOB Başkan Vekili Sayın Muhittin Köksal ile Divan Başkan Yardımcısı Ankara Elektronik Malzeme Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Necati Koyuncu'ya, Bakanlık temsilcilerimize, Gölbaşı İlçe Seçim Kurulunun değerli personeline, emniyet teşkilatımızın mensuplarına, salonda hizmet veren personele ve genel kurulumuzun gerçekleşmesinde büyük emeği olan oda personelimize ve yöneticilerimize de çok teşekkür ediyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul Toplantısında seçim sonucunun ardından Yıldırım İsa Albut başkanlığındaki oda yönetimi belli oldu. Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Gökhan Erdinç, Erdem Koç, Yusuf Adalı, Ayberk Ateş, Ömer Atak, Refik Korlu, Olcay Atıcı, Cihan Türkay. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Emre Şen, Volkan Sarıçiçek, Murat Uludağ.