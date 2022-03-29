İsa Güven, Federasyon Genel Başkan adaylığını açıkladı

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler Büfeciler Federasyonu Genel Başkan adayı İsa Güven, kahveci esnafının sahipsiz olmadığını söyledi.

Amasya Kahveciler Esnaf Odası'nın genel kuruluna katılarak bir konuşma yapan İsa Güven, hiç kimsenin esnaf ve sanatkar diyerek camialarını hor görmemesi çağrısında bulundu. Güven, kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“TÜM KAHVECİ ESNAFININ HİZMETİNDEYİM”

“Esnaf ve sanatkarımız Türkiye’mizin omurgasıdır, çimentosudur ve orta direğidir. Ama ne yazık ki pandeminin de hızlandırmasıyla orta direk çöktü.

Bugün bu kongrede olmaktan son derece onur duyuyorum. Şunu Amasya’dan bir kez daha ilan ediyorum. Kahveci esnafı asla sahipsiz değildir. Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı olarak gece gündüz demeden tüm kahveci esnafımızın hizmetindeyim.

Allah nasip ederse Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler Büfeciler Federasyonu seçimlerinde genel başkan adayı olduğumu bugün burada, sizlerin huzurunda Amasya’da açıklıyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah."

İsa Güven, konuşmasının sonunda, yapılan kongrede 2 aday bulunduğunu ve bunun bir bayrak yarışı olduğunu da belirterek Oda Başkan adayları Bülent Şişik ve Çetin Aslan’a da başarılar diledi. Güven, “Makamlar gelip geçse de dostluklar bakidir. Her zaman bir olacağız, diri olacağız ve iri olacağız ama her zaman esnaf ve sanatkar olacağız” diyerek sözlerini bitirdi. Divan başkanlığını Amasya Birlik Başkanı İsa Köse’nin yaptığı kongrede kazanan Bülent Şişik’in listesi oldu.