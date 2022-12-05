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İşitme engelli güreşçiler Altındağ’da yepyeni bir antrenman salonuna kavuştu

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla işitme engelli güreşçiler, yepyeni bir antrenman salonuna kavuştu.
İşitme engelli güreşçiler Altındağ’da yepyeni bir antrenman salonuna kavuştu

Altındağ’da engelliler yine unutulmadı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, işitme engelli güreşçiler, kendilerine ait, yepyeni bir antrenman salonuna kavuştu.

ÖNCÜLÜK EDECEK      

Sporcuların sevincine Başkan Asım Balcı da ortak oldu. Olimpiyatlar başta olmak üzere ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük başarılar elde eden Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı’nı her zaman desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Asım Balcı, Battalgazi’de hayata geçirilen yeni spor merkezinin yeni şampiyonluklara öncülük edeceğini dile getirdi.

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ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİLDİ 

Katıldıkları tüm müsabakalardan madalya ve kupalarla dönen Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı, kendilerine ait antrenman salonlarında çalışmalara başladı. 

Battalgazi Mahallesi’nde, yepyeni bir antrenman salonuna kavuşan işitme engelli sporcular, neşe dolu anlar yaşadı. Sevinçlerini Başkan Asım Balcı ile paylaşan sporcular,  şampiyonluk sözü verdi. Takım Antrenörleri İlhan Çıtak ve Mesut Zehir ile birlikte, yeni antrenman salonunda çalışmalara başlayan güreşçiler, Başkan Asım Balcı’ya teşekkürlerini iletti. 
 

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