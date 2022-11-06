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İşletmeci Ahmet Turan Hoşaf 4 yıldır ihtiyaç sahiplerine ‘sıcak yemek’ dağıtıyor

Gölbaşı’nda restoran işletmecisi Ahmet Turan Hoşaf, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 4 yıldır ihtiyaç sahiplerine "sıcak yemek" dağıtıyor.
İşletmeci Ahmet Turan Hoşaf 4 yıldır ihtiyaç sahiplerine ‘sıcak yemek’ dağıtıyor

Restoran işletmecisi Ahmet Turan Hoşaf, yaptığı açıklamada, 2019'da iş yerini devraldığını, o yıldan beri ihtiyaç sahiplerine günlük yemek dağıtımı yaptığını söyledi. Sosyal sorumluluk projesi adı altında sürdürdüğü uygulamanın yayılmasıyla hayırseverin desteklerinin olduğuna değinen Hoşaf, "Bu sayede daha fazla ihtiyaç sahibine yardım etmeye başladık." dedi.

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YOKSULLARIN YANI SIRA YAŞLI VATANDAŞA 

Yemek dağıtım uygulamasını yoksulların yanı sıra ev işlerini yapmakta zorlanan yalnız yaşayan yaşlılar için de başlattığını vurgulayan Hoşaf, "Rabbim bize bunu devam ettirmeyi nasip eder, çünkü yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerimize yemek götürdüğümüzde onların mutlu olması her şeyden daha önemlidir." ifadelerini kullandı.
 

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