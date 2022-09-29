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İşletmeler için finansman talebi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, işletmelerin yatırım, üretim ve istihdam artışı için finansman ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini ifade etti.
İşletmeler için finansman talebi

Çamur, derneğin yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, yüksek enflasyona karşı devletin aldığı tedbirlerin son derece ciddi ve yerinde olduğunu bildirdi.

ETKİLER SON ÇEYREKTE GÖRÜLECEK 

Bu önlemlerin enflasyon hızını yavaşlatacağına inandıklarını ancak fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini belirten Çamur, yüksek enflasyonun işletme sermayesi ihtiyacını kronikleştirebileceğine, bunun etkilerinin de özellikle son çeyrekte görüleceğine işaret etti.

KREDİLER DOĞRU YERE VERİLMELİ 

Çamur, işletme sermayesi ihtiyaçlarının 4-5 kat arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Daha önce verilmiş olan Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin de artık sonuna gelindi. Şu an son dilimler ödeniyor. Ekimde KGF destekli kredinin imalat bazında, ihracat odaklı konularda mutlaka getirilmesi gerekiyor. Bu krediler doğru yerlere verilmeli, mutlaka seçici davranılmalı, kontrolsüz verilmemeli. Bizler üretim ve ihracat yapan sanayiciler olarak bunu istiyor, bekliyoruz” 

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