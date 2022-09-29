İşletmeler için finansman talebi

Çamur, derneğin yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, yüksek enflasyona karşı devletin aldığı tedbirlerin son derece ciddi ve yerinde olduğunu bildirdi.
ETKİLER SON ÇEYREKTE GÖRÜLECEK
Bu önlemlerin enflasyon hızını yavaşlatacağına inandıklarını ancak fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini belirten Çamur, yüksek enflasyonun işletme sermayesi ihtiyacını kronikleştirebileceğine, bunun etkilerinin de özellikle son çeyrekte görüleceğine işaret etti.
KREDİLER DOĞRU YERE VERİLMELİ
Çamur, işletme sermayesi ihtiyaçlarının 4-5 kat arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Daha önce verilmiş olan Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin de artık sonuna gelindi. Şu an son dilimler ödeniyor. Ekimde KGF destekli kredinin imalat bazında, ihracat odaklı konularda mutlaka getirilmesi gerekiyor. Bu krediler doğru yerlere verilmeli, mutlaka seçici davranılmalı, kontrolsüz verilmemeli. Bizler üretim ve ihracat yapan sanayiciler olarak bunu istiyor, bekliyoruz”
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