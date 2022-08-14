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İsmail Demir: Artık Türkiye silahta dünya markası

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Artık Türkiye silahta dünya markası. Nasıl ki tabancalarımız dünyada bir marka oldular görüyoruz ki, tüfeklerimiz çeşitli kalibre tüfeklerimiz de artık bir dünya markası olma yolundalar" dedi.
İsmail Demir: Artık Türkiye silahta dünya markası

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Sarsılmaz Silah Fabrikası'nın Düzce’de bulunan üretim tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Demir'e, Silah ve Mühimmat Daire Başkanı Mehmet Emin Dalfesoğlu, Sanayileşme Daire Başkanı İrfan Özsert, Güvenlik ve Teçhizat Daire Başkanı Bilkutay Yılmaz eşlik etti. Tesislerde Demir, poligona geçerek Sarsılmaz tarafından tasarlanan ve yerli imkanlarla üretilen silahları da test etti. Demir, silah testlerinden sonra yaptığı açıklamada, hemen hemen her kalibre silahta başarılara imza atan sektörü tebrik etti. Sarsılmaz şirketinin başarılarını yerinde gördüklerini ifade eden Demir, "Savunma sanayii sektöründeki bütün paydaşlarımın burada emeği var. Emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyor, dünyada marka olmaya doğru daha nice başarılara imza atacağımıza emin olduğumu belirtiyorum. Daha üst kalibre silahlara doğru olan yolculuğumuzda da dünya markası Türkiye yine kendini gösterecektir" dedi.

 

'ARTIK TÜRKİYE SİLAHTA DÜNYA MARKASI'

Demir, 7 yıl öncesine kadar bir piyade tüfeği bile olmayan ülkenin şimdi çok çeşitli tüfek ve silah üretimi yapar hale geldiğini işaret ederek, "Bugün de Sarsılmaz şirketimizin yaptığı 12.7 mm silahın araç üstü versiyonunu burada test ettik, atışlar yaptık. Bu silahın muhtelif ortamlarda kullanımıyla ilgili şirketlerimiz çalışıyorlar. Bunun hem kara araçlarında hem hava araçlarında kullanılan başka bir modeli ve deniz araçlarında kullanılan modelleri de yapılmaya devam ediliyor. Aynı zamanda araç üstü 7.62 silahımızın da denemesini yaptık. Bunun yanında MPT silahımızın çeşit model ve farklılıklarla üretildiğini, kuvvetlerimizin isteklerine göre çeşitli değişiklikler yapıldığını,5.56 ve 9mm çapındaki silahların da makinalıların da burada her türlüsünün gayet iyi ve eşsiz bir şekilde üretildiğini görüyoruz. Artık Türkiye silahta dünya markası. Nasıl ki tabancalarımız dünyada bir marka oldular görüyoruz ki tüfeklerimiz çeşitli kalibre tüfeklerimiz de artık bir dünya markası olma yolundalar. Çünkü şu anda silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin hemen hemen her ihtiyacını karşılayacak seviyede çalışmalar devam etmekte. Giderek daha üst kalibrelere doğru silahlar üretiliyor. 12.7 bunun bir örneği. Daha sonra 20mm-25mm-30mm gibi kalibrelerde de ürünlerimizin çıktığını yavaş yavaş göreceğiz”

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