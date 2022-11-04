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Isparta’ya Beypazarı Turizm Modeli

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Isparta'da hayata geçirmeye çalıştıkları turizm modeliyle ilgili 45 kişilik ekibiyle Beypazarı'nda incelemede bulundu.
Isparta’ya Beypazarı Turizm Modeli

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Beypazarı ilçesinde ziyarette bulundu. Başdeğirmen, Isparta'da hayata geçirmeye çalıştıkları turizm modeliyle ilgili 45 kişilik ekibiyle Beypazarı'ında incelemede bulunduklarını söyledi.

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YAPILAN ÇALIŞMALAR BİZLERİ ETKİLEDİ 

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile bir araya geldiklerini aktaran Başdeğirmen, şunları kaydetti: "Beypazarı'nın turizmde ne kadar önde olduğunu buradaki davranışlardan anladık. Samimiyetinden ve misafirperverliğinden dolayı başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkemizin en güzel bölgelerinden biri Beypazarı'ndayız. Gerçekten Türkiye'ye mal olmuş turizm anlamında, altyapısı çok güzel olan bir ilçemiz. Buradaki yapılar, burada turizmle alakalı çalışmalar bizleri daha çok etkilediğinden buraya gelmek istedik."

Kaplan da Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile heyete, ilçelerinde yapılan turizm çalışmaları anlattıklarını bildirdi.
 

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