İsrail askerlerinin çocuklara sokak ortasında zulmettiği görüntüler

İsrail askerlerinin, kısa süre önce 22 yaşındaki bir Filistinli genci sokak ortasında infaz ettiği görüntüler hafızalardaki yerini korurken, bu kez de sokak ortasında darp edilen Filistinli çocukların görüntüleri ortaya çıktı.
YILLARDIR DEVAM EDEN ZULÜM
İşgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleşen bu olaydan kısa bir süre sonra, zalim İsrail askerlerinin yeni bir şiddet görüntüsü ortaya ortaya çıktı.
Batı Şeria’da yer alan Beytüllahim’deki Aida Mülteci Kampı’na gelen İsrail askerleri, iki Filistinli çocuğu sokak ortasında tekme tokat dövdü.
ÖNCE DAYAK SONRA GÖZALTI
Çocuklara saldıran İsrail askerleri, daha sonra çocukları gözaltına aldı.
Olay, bölgedeki bir Filistinli tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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