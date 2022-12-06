İsrail askerlerinin çocuklara sokak ortasında zulmettiği görüntüler

İsrail askerlerinin yıllardır yaşattıkları zulüm görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Sokak ortasında Filistinli çocukların darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

İsrail askerlerinin, kısa süre önce 22 yaşındaki bir Filistinli genci sokak ortasında infaz ettiği görüntüler hafızalardaki yerini korurken, bu kez de sokak ortasında darp edilen Filistinli çocukların görüntüleri ortaya çıktı.

YILLARDIR DEVAM EDEN ZULÜM

İşgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleşen bu olaydan kısa bir süre sonra, zalim İsrail askerlerinin yeni bir şiddet görüntüsü ortaya ortaya çıktı.

Batı Şeria’da yer alan Beytüllahim’deki Aida Mülteci Kampı’na gelen İsrail askerleri, iki Filistinli çocuğu sokak ortasında tekme tokat dövdü.

ÖNCE DAYAK SONRA GÖZALTI

Çocuklara saldıran İsrail askerleri, daha sonra çocukları gözaltına aldı.

Olay, bölgedeki bir Filistinli tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER



