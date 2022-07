İstanbul Havalimanı yeniden dünyanın en iyileri arasında

İstanbul Havalimanı, ABD New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisi'nin "The 10 Best International Airports" anketinde "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" arasında yer aldı.